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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. زيزو تفاوض مع الشباب السعودي قبل مباراة الكونغو

صدى البلد

 

فجر الإعلامي إسلام صادق مفاجأة عن تفاوض أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك مع نادي الشباب السعودي أثناء وجودها في معسكر المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.


وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ما علمته أن أحمد سيد زيزو تفاوض مع الشباب السعودي قبل ساعتين من مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية ".
وتابع:"زيزو كان خارج تركيزه في معسكر المنتخب الوطني بسبب التفاوض مع نادي الشباب السعودي ".

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