تطورات مفاوضات الأهلي لضم محمد بسام

كشف الإعلامي إسلام صادق عن تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي بعد مد فترة القيد حتى الثلاثاء المقبل.



وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" إن النادي الأهلي قدم عرض أخير لضم محمد بسام من سيراميكا كليوباترا مقابل بيع الحارس الناشئ حازم جمال عن طريق البيع النهائي وإعارة أحمد عبد القادر لمدة موسم ونصف.



وتابع:كولر يتمسك بضم حارس مرمي مميز في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد إصابة محمد الشناوي وغيابه لمدة تصل إلى ٤ شهور تقريباً ".