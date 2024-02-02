عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم محمد بسام

صدى البلد

 

كشف الإعلامي إسلام صادق  عن تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي بعد مد فترة القيد حتى الثلاثاء المقبل.


وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" إن النادي الأهلي قدم عرض أخير لضم محمد بسام من سيراميكا كليوباترا مقابل بيع الحارس الناشئ حازم جمال عن طريق البيع النهائي وإعارة أحمد عبد القادر لمدة موسم ونصف.


وتابع:كولر يتمسك بضم حارس مرمي مميز في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد إصابة محمد الشناوي وغيابه لمدة تصل إلى ٤ شهور تقريباً ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر|خاص

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

استعدادات الحرب.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي

موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. تعرف عليه

ننشر أرقام الإغاثة المرورية على الطرق

ارتفعت بصورة كبيرة.. جهود الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

حقيقة إيقاف القيد للأهلي بسبب مستحقات سافيو

برلماني: وقف استيراد السيارات الجديدة لا يؤثر على السوق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب بطانة الفستان| نوال الزغبي تثير الجدل في أحدث ظهور

بسعر بسيط .. تكلفة فستان درة في حفل توزيع جوائز التميز

فتش عن الأعلاف|تحرك أسعار الدواجن بالأسواق مع اقتراب رمضان.. كم يصل الكيلو؟

لهذا السبب.. امرأة تطلق ثعبانا ساما على زوجها في الهند

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ