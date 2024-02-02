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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

7 أعضاء يرفضون فيتوريا .. اجتماع عاصف مع مدرب المنتخب الأحد المقبل

صدى البلد

يجتمع مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد المقبل ، لبحث ملف استمرار روي فيتوريا من عدمه في قيادة منتخب مصر ، بعد الخروج المخزي من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وعلم صدى البلد من مصادره أن مجلس اتحاد الكرة عرض على فيتوريا 500 الف دولار لانهاء تعاقده إلا أنه متمسك بالحصول على الشرط الجزائي كاملا وهو قيمة راتب 3 شهور بقيمة 600 الف دولار.

الجدير بالذكر أن الشرط الوحيد لفسخ تعاقد روي فيتوريا بدون الحصول على شرط جزائي هو عدم التأهل للمونديال 2026 ، لذلك سيكون فيتوريا حاضرا في اجتماع الأحد لمناقشة فسخ التعاقد.

وأكدت المصادر أن هناك 7 أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة يرغبون في انهاء عقد فيتوريا بعد الأداء المخزي ببطولة أمم إفريقيا.

وكان اتحاد الكرة قد تقدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة ، علي ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة .

كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي .

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