نجم الأهلي السابق: أؤيد رحيل فيتوريا عن المنتخب والمدرب الوطني الأنسب

طالب عمرو الحديدي نجم فريق الأهلي السابق برحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني عقب الخروج المهين من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وقال عمرو الحديدي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني مدرب ضعيف الشخصية ولا يستحق الاستمرار في تدريب منتخب الفراعنة ".

وواصل الحديدي:" من وجهة نظري أن المدرب الوطني هو الأنسب لتدريب الفراعنة في الفترة المقبلة بدلا من تعيين مدير فني أجنبي مرة أخرى ".