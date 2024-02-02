اليماني: سيراميكا كليوباترا هو المرشح الأول للتتويج بكأس الرابطة المصرية

تحدث محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق عن إيجابيات بطولة كأس الرابطة المصرية، مشيرًا إلى أهميتها في الحفاظ على مستويات اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي.

وقال اليماني في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "بطولة كأس الرابطة فرصة جيدة للأندية واللاعبين خلال فترة التوقف الدولي".

وتابع: "اللاعبين في حاجة دائمًا للمباريات حتى يحافظوا على مستوياتهم ، خاصة في فترة التوقفات".

وأكمل: "المصري البورسعيدي حقق مفاجأة كبيرة بعد الفوز على براميدز بثلاثية في ربع نهائي كأس الرابطة، والتأهل للدور قبل النهائي، وسيراميكا يسير بشكل جيد، وأتوقع أن يكون المرشح الأول للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي".

واختتم: "سيراميكا يمتلك مدير فني محترم، والنهائي سيجمعهم بالمصري البورسعيدي، ولكني أتوقع تتويج سيراميكا بالبطولة".