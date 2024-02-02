إيهاب الكومي يعتذر على الهواء للشعب المصري بعد الوداع الأفريقي المؤسف.. فيديو

تقدم الإعلامي إيهاب الكومي، بالإعتذار للشعب المصري، بعد إقصاء المنتخب الوطني من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية.



وقال إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن خريطة الكرة الإفريقية بدأت تتغير، وأصحاب الأدوار الثانوية استطاعوا استكمال مغامراتهم في دور الستة عشر، فيما خرج أصحاب التاريخ الكبير من دور الـ 16 واحدا تلو الأخر.

وتابع :" خروج المنتخب المغربي رابع كأس العالم كان بمثابة المفاجأة الكبرى، والمنتخب المصري لم يقدم الأداء المنتظر، والجماهير المصرية ذواقة فهي تهتم بالأداء مع النتيجة ولم يحدث ما كانت تتوقعه".

وشدد إيهاب الكومي : "أتقدم بصفتي كعضو مجلس إدارة إتحاد الكرة بخالص الإعتذار لجموع الشعب المصري على الخروج المؤسف لمنتخبنا الوطني ".