ماذا نحتاج لتطوير الكرة المصرية؟.. إيهاب الكومي يجيب على السؤال الصعب

طالب الإعلامي إيهاب الكومي، بإنشاء ورش عمل سريعة من أجل علاج مشاكل وأزمات الكرة المصرية، و ذلك بعد إقصاء المنتخب الوطني من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا على يد الكونغو الديمقراطية.

وقال إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، :" تحاد الكرة رغم الإخفاق إلا أنه حاول عمل تطوير لمنظومة الكرة المصرية من مسابقات الناشئين وحتى الكبار ".

وأضاف:" لابد من إنشاء ورش عمل سريعة من أجل علاج ما حدث، واتحاد الكرة اتفق على إقامة دوري الأكاديميات من أجل إكتشاف المواهب "، لافتا إلى أن مغالاة الأندية في الإحتراف أحد أسباب تراجع الكرة المصرية ".

وتابع :" أتمنى أن يكون هناك أكاديمية تحت رعاية اتحاد الكرة، ولابد من الاتفاق مع أكاديميات عالمية وإستقدامها من أجل إكتشاف مواهب جديدة، مع إيجاد حل للأندية الشعبية من أجل النهوض بالكرة المصرية".

واستمر :" وزارة الشباب والرياضية دائما ما تكون مساندة وتقدم يد العون لاتحاد الكرة، والجبلاية يواجه إلتزامات كبيرة فيما يخص مشروع الهدف".



