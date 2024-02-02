برلماني: وقف استيراد السيارات الجديدة لا يؤثر على السوق

كشف النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، تفاصيل المقترح البرلماني بوقف استيراد السيارات الجديدة لتوفير الدولار.

وقال "أمين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" مساء اليوم الخميس، إن وقف استيراد السيارات الجديدة لا يؤثر على السوق.

وأضاف "بنحل المشكلة من غير ما نأثر على سوق السيارات داخليًا، أنا عندي أزمة دولارية صعبة تمر بها الحياة وأهم منحى هي المواد الغذائية التي خضعت لأزمة الدولار بصورة فجة".



وتابع "لدينا استيراد بقيمة 8 مليار دولار ولذلك أقدر أحل هذه المشكلة من خلال فقه الأولويات، لو أجلت ومنعت استيراد السيارات لمدة 6 أشهر أو سنة لأن أنا بعتبرها سلعة ترفيهية".

واستطرد "كان عندنا قرار وزاري يمنع استيراد السيارات الجديدة غير موديل السنة، وفي المقابل هفتح استيراد السيارات المستعملة".