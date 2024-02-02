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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طولان: منتخب مصر يحتاج إلى مدير فني أجنبي صاحب شخصية قوية

صدى البلد

أكد حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر يحتاج إلى التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلال المرحلة المقبلة.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة الزمالك: "المدرب الوطني لا يستطيع تولي المهمة الفنية لمنتخب مصر بل يحتاج إلى التعاقد مع مدير فني أجنبي يستطيع التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة وصاحب شخصية قوية".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة ، علي ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة .

كما تقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي .

وإذ يؤكد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية، فإن المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد الموافق 4 / 2 / 2024 لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة ولن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

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