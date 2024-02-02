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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد اليماني: أؤيد رحيل فيتوريا عن منتخب مصر.. وتفاصيل عقده غريبة

صدى البلد

 

انتقد محمد اليماني نجم الإسماعيلي السابق، روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بعد المستوى الذي زهر عليه الفراعنة في بطولة كأس الأمم الخروج المبكر من دور الـ 16.

وقال اليماني في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "خط وسط منتخب مصر افتقد لخدمات عبدالله السعيد، وكان سيمثل إضافة قوية".

وتابع: "المنتخب الوطني ظهر في بطولة كأس الأمم ( لا لون ولا طعم ولا ريحة)، وفيتوريا شخصيته ضعيفة، وكنت ترى خطط غريبة داخل أرض الملعب، وكان هناك "محسوبية" في اختيار بعض اللاعبين".

وأكمل: "الأعمار السنية في منتخب مصر كانت كبيرة، وجميع المنتخبات المشاركة تضم لاعبين صغار، وفيتوريا أخطأ في ضم بعض العناصر، وكان هناك لاعبين تستحق الانضمام مثل شكري، لاعب سيراميكا وإياد العسقلاني".

وأتم: "أنا مع رحيل روي فيتوريا بشكل عاجل عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، ولا أعرف من قام بوضع بنود عقده، وفيتوريا ليس مشروع فهو لم يدرب منتخب طوال حياته.. كيف يكون مدربًا لمنتخب مصر".

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