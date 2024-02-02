خلال يومين .. نفاذ تذاكر حفل أحلام في السعودية 9 فبراير

نفذت تذاكر حفل الفنانة أحلام المقرر إقامته على مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية السعودية يوم 9 فبراير الجاري، بعد طرحها بأقل من يومين.

وتقدم أحلام فى هذا الحفل ولأول مرة أغاني ألبومها الجديد والذى يحمل اسم السيدة الأولى أو Queen Of Chess.

أحلام تنفى سرقتها

وكانت المطربة أحلام قد نفت منذ أيام ما تم تداوله حول سرقة منزلها بباريس من خلال منشور على موقع التديونات القصيرة أكس.



وكتبت أحلام: "أحلام سرقه شنطتها؟، يعني يقصدوني انا؟، انا اصلاً مش في باريس أنا في سويسرا من يومين وعموماً الشنطه ابيها حتى لو حلوين ميه الف يورو اسوي فيها شوبينغ في سويسرا، شكراً حبايبي احببببكم خوفتوا اهلي علي مساكين طارت قلوبهم".

ويعرض لأحلام هذه الفترة برنامج أحلام ألف ليلة وليلة وتدور فكرة البرنامج حول استضافه النجوم والحديث معهم عن تفاصيل مشوارهم الفني منذ بدايتهم والصعوبات التى واجهوها إلى أن أصبحوا أحد أهم نجوم هذا الجيل.