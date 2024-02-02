عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو يثير ضجة على مواقع التواصل لانتشار دبابات بدولة أجنبية.. ما القصة؟

صدى البلد

أثار مقطع فيديو ضجة عبر السوشيال ميديا انتشار وذلك لظهور مجموعة من الدبابات في تكساس وذلك تزامناً مع تصاعد التوتر بين كلا من الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة وحاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت والذي قام بمد أسلاكاً شائكة على الحدود مع المكسيك، متحدياً بذلك سلطة واشنطن وذلك على صعيد أمن الحدود.

على الجانب الآخر قد نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إن انتشار دبابات في ولاية تكساس يعد دعماً لموقف حاكمها فقد ظهرت الدبابات والسيارات على جانبي طريق  فيما قد زعم الناشرون أن تلك الفيديو يعد مصور في تكساس حديثاً إلا أن الادعاء يعد مضلل والفيديو مصور حقيقية في مدينة تشيلي

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

مقطع فيديو لمشهد مرعب لأفعى كوبرا في أحد المنازل ..شاهد

، وفق فرانس برس. يعد أول ما يثير الشك في المقطع هو ظهور أحدا السيارتين باللونين الأخضر والأبيض وتتطابق تفاصيل تلك السيارتان مع شكل سيارات الشرطة في مدينة تشيلي، ما يستبعد احتمالية أن الفيديو مصوراً في الولايات المتحدة

السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي مدينة تشيلي ولاية تكساس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

خسائر قناة السويس تتزايد.. صندوق النقد يعلن تفاصيل زيادة القرض إلى مصر

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

أمطار ورياح وثلوج وانخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة

عفو طبي.. تفاصيل الإفراج عن نجل مالك هايبر|خاص

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2%| ماذا يعني؟ وهذا ما ينتظر الاقتصاد المصري

موضوعات متعلقة

لسبب ولا أغرب حظر الاستحمام في إحدى الدول..تفاصيل

مقطع فيديو لمشهد مرعب لأفعى كوبرا في أحد المنازل ..شاهد

واقعة ولا أغرب.. طرد مدير مدرسة من عمله بسبب فنجان قهوة ببريطانيا

بمعدل وفيات يصل إلى 100%.. علماء يثيرون الجدل بفيروس يشبه كورونا

مطربة شعبية ليبية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا بسبب أغنيتها الخادشة للحياء

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

لسبب ولا أغرب .. وجبة جمبري تتسبب في إفساد عطلة زوجين

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ترشيحاتنا

بعد قرار رفع الفائدة.. أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة

معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من المليون الثالث خلال 8 أيام

قائد الجيش الأوكراني: علينا الاستعداد لانخفاض المساعدات الأجنبية

تفاصيل المشروع الجديد لإعادة تبليط الهرم الثالث.. محي الدين يوضح

فوق الركبة .. غادة عبد الرازق بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

وحش الساحل الشمالي.. الراقصة حورية تبحث عن الفرصة الأخيرة للهروب من الحبس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يثير ضجة على مواقع التواصل لانتشار دبابات بدولة أجنبية.. ما القصة؟

الأول أنهي حياة طفليه والثاني أمه..تعرف على نهاية شابين صينيين تصدرا الترند

لسبب ولا أغرب حظر الاستحمام في إحدى الدول..تفاصيل

هاف ستوماك .. أسما شريف منير بإطلالة مثيرة للجدل

فيديو

تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ