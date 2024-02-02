فيديو يثير ضجة على مواقع التواصل لانتشار دبابات بدولة أجنبية.. ما القصة؟

أثار مقطع فيديو ضجة عبر السوشيال ميديا انتشار وذلك لظهور مجموعة من الدبابات في تكساس وذلك تزامناً مع تصاعد التوتر بين كلا من الحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة وحاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت والذي قام بمد أسلاكاً شائكة على الحدود مع المكسيك، متحدياً بذلك سلطة واشنطن وذلك على صعيد أمن الحدود.

على الجانب الآخر قد نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إن انتشار دبابات في ولاية تكساس يعد دعماً لموقف حاكمها فقد ظهرت الدبابات والسيارات على جانبي طريق فيما قد زعم الناشرون أن تلك الفيديو يعد مصور في تكساس حديثاً إلا أن الادعاء يعد مضلل والفيديو مصور حقيقية في مدينة تشيلي

، وفق فرانس برس. يعد أول ما يثير الشك في المقطع هو ظهور أحدا السيارتين باللونين الأخضر والأبيض وتتطابق تفاصيل تلك السيارتان مع شكل سيارات الشرطة في مدينة تشيلي، ما يستبعد احتمالية أن الفيديو مصوراً في الولايات المتحدة