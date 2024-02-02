بعد هجوم على مسجد .. ترودو: لا مكان للإسلاموفوبيا في كندا

ندّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس، بهجوم على مسجد في مدينة "ميسيساجا" بمقاطعة "أونتاريو"، والذي تحقق السلطات فيه على أنه جريمة كراهية.

ووصف المدافعون عن حقوق الإنسان في كندا الاعتداء على المسجد بأنه جزء من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا، فيما ذكرت شبكة "سي.بي.سي نيوز" أنه لم يصب أحد في الحادث.

وقالت الشرطة إن شخصاً ألقى حجرين على نافذة مسجد في "ميسيساجا"، الأحد، عشية ذكرى هجوم على مسجد في مدينة "كيبيك" حصد أرواح 6 أشخاص عام 2017.

وكتب ترودو عبر حسابه على موقع "إكس" معلقاً على الحادثة: "لا مكان للإسلاموفوبيا في أي من مجتمعاتنا".

وأضاف: "الهجوم على مسجد في ميسيساجا، جبان ومثير للقلق وغير مقبول. أندد به بأشد العبارات الممكنة".

وقال "المجلس الوطني للمسلمين الكنديين" إن الهجوم "جزء من تصاعد مثير للقلق في الكراهية ضد الإسلام في أنحاء البلاد".

وفي نوفمبر قالت السلطات في تورونتو إن عدد جرائم الكراهية المعادية للسامية والمعادية للمسلمين في أكبر مدينة كندية ارتفع بشكل ملحوظ منذ بداية حرب غزة.

