الصحة تنظم قافلة طبية مجانية بمدينة العبور بالقليوبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، تنظيم قافلة طبية مجانية بالحي الثامن بمدينة العبور، يومى الجمعة والسبت الموافق 2 – 3 من شهر فبراير الجاري.



وقالت مديرية الصحة بالقليوبية، أن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، وتحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.

وأضافت المديرية استمرار تقديم الخدمات الطبية بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالقليوبية، موضحة أن المبادرة تقدم الخدمة عن طريق فرق ثابتة ومتحركة فى جميع أنحاء المحافظة، فى إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصرى.

واشارت أن المبادرة تشمل تقديم خدمات فحص السمعيات، وفحص الأم والجنين، وصحة المرأة، وفحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف عن الأمراض الوراثية، والكشف المبكر عن الأورام، وفحص الأنيميا والتقزم، والكشف عن فيروس سى، وفحص كبار السن.