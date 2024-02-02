طلاب من أجل مصر تشارك ضمن فعاليات برنامج "قادة الوطن العربى" بالأقصر

شاركت أسرة طلاب من أجل مصر جامعة الأقصر تحت إشراف رائد عام الأسرة بالجامعة الدكتور محمود مصطفى علام فى تنظيم برنامج إعداد قادة الوطن العربي تحت عنوان" إعداد قادة الوطن العربى " .



ويقام فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، الدكتور عمرو عزت سلامة ، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ، الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر ، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية ، ومدير معهد إعداد القادة .



ويأتى هذا البرنامج فى إطار الاهتمام بالتعاون العربى المشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية لخلق وإعداد جيل من الشباب العربى القادر على تحمل المسئولية .



ومن جانبه أوضح الدكتور كريم همام أن البرنامج التدريبى يستهدف طلاب الجامعات العربية من 20 دولة عربية بجانب طلاب الجامعات المصرية بهدف إعداد القيادات العربية لكى يكونوا سفراء فى جامعاتهم ومن ثم بلادهم وذلك بتزويدهم بمهارات القيادة لتحقيق التنمية المستدامة .



كما أوضح اهتمام وزارتى التعليم العالى والشباب والرياضة بالشباب وتمكينهم كى يكونوا قادة المستقبل ، وهذا من أهم الركائز لاستراتيجية التنمية المستدامة بالوطن العربى .





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