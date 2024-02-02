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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هدنة لـ40 يوما..محلل سياسي: الساعات القادمة ستشهد انفراجة كبيرة داخل غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال ماهر صافي، المحلل السياسي، إن التصريحات الأخيرة الخاصة بحل الدولتين، مجرد أقاويل وليس هناك أفعال يتم تطبيقها على الأرض.

 

وأضاف ماهر صافي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي أم سي، أن موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل واضح وبشكل في رفضها الدائم لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن.

واسترسل: الصفقة المطروحة الآن لم تصل إلى رتوشها الأخيرة، متابعا: الساعات القادمة ستشهد انفراجة واضحة وكبيرة.

وأكمل: سيكون هناك هدنة لمدة 40 يوما، سيتم خلالهم وقف إطلاق النار وإطلاق سراح عددا من الأسرى لدى المقاومة ولدى الاحتلال.

هدنة الولايات المتحدة إسرائيل مجلس الأمن اخبار التوك شو

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