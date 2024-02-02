كييف تعترف بنقص خطير في الذخيرة.. وتقدم روسي شرق وجنوب أوكرانيا

اعترف القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوزني، بأن كييف تعاني نقصاً خطيراً في الذخيرة، وذلك في الوقت الذي تقترب فيه الحرب مع روسيا من دخولها عامها الثالث.

وقال زالوزني، في منشور على الموقع الإلكتروني لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "علينا أن نقاوم خفضاً في الدعم العسكري من حلفاء رئيسين، وأن نتصدى لتوتراتهم السياسية فيما بينهم".

وأضاف، وسط تكنهات حول إقالته الوشيكة: "مخزونات شركائنا من الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية وذخيرة المدفعية أصبحت تنفد بسبب كثافة الأعمال القتالية في أوكرانيا".

وقال إن السبب يعود أيضا إلى نقص عالمي في شحنات المواد المتفجرة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت القوات الروسية القضاء على 805 عسكريين وإسقاط 79 مسيرة خلال 24 ساعة بمنطقة العمليات الخاصة في جنوب وشرق أوكرانيا وفي المنطقة الروسية الحدودية، فيما باح الصندوقان الأسودان لطائرة النقل الروسية التي كانت تقل أسرى أوكرانيين، عن سبب سقوط الطائرة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان الخميس، أن قواتها صدت 13 هجوماً على محاور كوبيانسك في مقاطعة خاركيف وكراسني ليمان ودوينتسك، كما حسنت مواقعها على طول خط المواجهة في جمهورية دوينتسك الشعبية، إلى جانب تدمير مدرعات وأسلحة ومدافع غربية، ومستودع ذخيرة ومحطات للتشويش الراداري.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 20 صاروخاً موجهاً و17 صاروخ هيمارس أمريكية؛ كما تم تدمير 68 مسيرة أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.