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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"القومي للمرأة" يُخصص مكتبًا لتلقي شكاوى المرأة في معرض الكتاب

صدى البلد

قال ياسر سليم مسؤول جناح المجلس القومي للمرأة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن هناك إقبالا كبيرا من السيدات على جناح المجلس، خاصة في ظل الورش الفنية التى يقدمها الجناح للمرأة بالمجان طوال أيام المعرض.


وأكد سليم، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حرص المجلس على الرد على استفسارات المرأة في القضايا المختلفة، ولذلك يشارك مكتب شكاوى بجناح المجلس للرد على الأسئلة المختلفة.

المجلس القومي للمرأة يشارك بالمعرض للعام الثاني 

وأضاف سليم أن المجلس القومي للمرأة يشارك بالمعرض للعام الثاني على التوالي، مشيرا إلى جناح المجلس القومي للمرأة يعرض كتبا متخصصة من مكتبة المجلس لتنمية مهارات السيدات وإن الورش التى تقام بالجناح تقدم بالمجان. وتقام الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتستضيف مملكة النرويج كضيف شرف.

وتم اختيار اسم الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل"، وتستمر فعاليات المعرض حتى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية.

 

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