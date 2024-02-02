ميدو عادل عن مشاركته في "نور في عالم البحور": بحب المسرح جدا.. فيديو

كشف الفنان ميدو عادل، أسباب مشاركته في تقديم أعمال فنية للأطفال.

وقال الفنان ميدو عادل، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، على قناة "dmc"،: أنا بحب المسرح جدا، وأرى أن الطفل مظلوم جدا إعلاميا وتعليما وفنيا بشكل كبير".

وأضاف: المسرح القومي للطفل يقدم عروض كثيرة، ولكن لا يسلط عليها الضوء بشكل جيد، لافتا: لدينا قصص كثيرة يمكن تنفيذها للأطفال.

واسترسل: "مسرحية نور في عالم البحور، قصة بسيطة جدا، عبارة عن ولد صياد غلبان يقوم كل يوم يسعى على أكل عيشه، وكل ما يرمي الشبك لا يجد سمك لفترة طويلة، وهذا سبب له تعب نفسي، وأثناء الصيد عثر على إزازة غريبة فتحها طلع لها مارد وأخبره أن أزمته في الصيد".

