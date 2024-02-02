أستاذ علاقات دولية: مصر تلعب دورا إنسانيا وسياسيا في دعم القضية الفلسطينية

اكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية ان القاهرة لعبت ادوار مرتبة و كثيرة في سبيل دعم القضية الفلسطينية وإعادة الاتزان للمجتمع الدولي في التعامل مع قضية هي الأهم والأخطر في النظام العالمي، محذرا من ان تهديد القضية الفلسطينية يمثل تهديد واضح للنظام العالمي وتحوله بشكل كبير إلى بؤر ملتهبة وهذا ما شهده العالم بشكل كبير في الفترة الاخيرة.

وأضاف فارس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، ان الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى تحركت على كل المحاور لدعم القضية الفلسطينية سواء انسانيا وسياسيا، للعمل على إيجاد حلول حقيقية تدعم القضية الفلسطينية بشكل واضح وهذا ما نجحت فيه الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى.

قمة القاهرة لدعم القضية الفلسطينية انت بمشاركة 31 دولة

وتابع: عقدت قمة القاهرة فكانت قمة استثنائية شارك فيها أكثر من ٣١ دولة على الرغم من ان هذه القمة تم الدعوة اليها وانعقادها في ثلاثة أيام فقط، الا أن حجم المشاركة الكبير يعكس ان هناك نظرة حقيقة للدولة المصرية الداعمة لجهود السلام.