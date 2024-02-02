فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل فيتوريا عن منتخب مصر

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك









وكتب فرج عامر:" فيتوريا المدير الفني للمنتخب القومي لكرة القدم ، اصبح مشكلة كبيرة لان استمراره غير مرغوب فيه من غالبية الشعب المصري ، وفسخ العقد معه ، خلال الـ١٥ يوم التي تلي بطولة امم افريقيا ، سوف تكلف خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم ثلاث شهور وقيمتها شرط جزئي ٧٥٠ الف يورو ، ولن يتنازل فيتوريا عن يورو واحد ، فيتوريا سبق ان اخذ حكم من الفيفا بـ٤ ملايين يورو من نادي النصر السعودي، وللعلم فيتوريا فتح مفاوضات مع نادي الشباب السعودي من خلال وكيلة قبل مبارارة مصر والكونجو الديمقراطية التي خرجت منها مصر في بطولة الامم الافريقية ".

أزمة جديدة يواجهها اتحاد الكرة المصري عقب إعلان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، تمسكه بالبقاءفي منصبه وعدم فسخ عقده بالتراضي إلا بشرط واحد.. فما هو؟

وبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة الماضية، مصير الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة فيتوريا في ظلحالة الاحتقان الجماهيري الشديد ضد البرتغالي عقب إخفاق المنتخب في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن منتخب مصر، قد ودع بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 بعد التعادل مع الكونغو الدميقراطية واللجوء إلى ركلاتالترجيح والتي حسمت النتيجة لصالح المنتخب الكونغولي 8/7.