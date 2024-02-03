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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

ماذا قال عبد الله السعيد بعد انضمامه لـ الزمالك؟ .. فيديوجراف

صدى البلد

نشر الإعلامي مينا ماهر تصريحات عبد الله السعيد لاعب بيراميدز السابق بعد توقيع عقود الانتقال إلى النادي الزمالك أمس.

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وكتب ماهر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "عبدالله السعيد في تصريحات: حاجة مهمة جدا ليا في مشواري الكروي اني العب في نادي كبير زي الزمالك.. ان شاء الله نقدر نسعد الجمهور ونحقق بطولات، لاعيبة الزمالك كلها كلمتني بس بالأخص اللعيبة القديمة والكبيرة زي كابتن شيكابالا وعمر جابر و دونجا، ان شاء الله نقدر نحقق حاجة تسعد جماهير الزمالك".

انتهت القصة رسمياً.. وأصبح عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز لاعباً فى صفوف نادى الزمالك بداية من شهر يناير الحالي، حيث أنهى اللاعب كل شيء مع نادى بيراميدز، ووصل الى مقر الزمالك وقام بالتوقيع على عقود الانضمام الى نادى الزمالك.

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عبد الله السعيد بيراميدز الزمالك نادي الزمالك شيكابالا عمر جابر

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