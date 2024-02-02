صحف السعودية| ارتفاع أسعار النفط .. إصابة 300 شخص خلال حريق في نيروبي.. انخفاض الدولار عالمياً

طائرات مسيرة روسية تقصف محطة طاقة وسط أوكرانيا

كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز على كوريا الجنوبية

ارتفاع أسعار النفط العالمية

إصابة نحو 300 شخص في العاصمة الكينية نيروبي

وزير الدفاع الأمريكي يعتذر عن إخفاء خبر مرضه





نشرت صحف السعودية ، اليوم الجمعة، عدة موضوعات ذات طابع محلي ودولي هام للمواطن العربي.

صحيفة المدينة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة ليوم الجمعة، لتعوض بذلك بعض الخسائر من الجلسة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتًا بما يعادل 0.6 % إلى 79.20 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا، أو 0.5 % إلى 74.22 دولار للبرميل.

كما نشرت المدينة عن إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الغربي، وهي المرة الرابعة خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع التي تطلق فيها بيونج يانج مثل هذه الصواريخ".

وقال الجيش الكوري الجنوبي: إن "عملية الإطلاق تمت صباحًا، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جهتها،وصفت كوريا الشمالية هذه الصواريخ بأنها صواريخ كروز "استراتيجية"، في إشارة إلى أنها قد تكون ذات قدرة نووية.

صحيفة الرياض

نشرت صحيفة الرياض اليوم عن إصابة نحو 300 شخص في العاصمة الكينية نيروبي الليلة الماضية، إثر حريق كبير ناجم عن انفجار غاز، وفق ما أعلن الصليب الأحمر الكيني، صباح الجمعة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، اسحق مايغا موورا، أن "شركة كانت تملأ أسطوانات غاز عندما اندلع حريق أسفر عن إصابة عدد كبير من الأشخاص، كما تسبب بتعرض مبنى الشركة لأضرار بالغة، وأن عدد كبير من رجال الإطفاء لا يزالون يعملون لمحاولة السيطرة على الحريق، حيث لا تزال أعمدة كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد.

من جهته، ذكر الصليب الأحمر أن "الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصًا إلى مرافق صحية مختلفة في العاصمة"، مشيرًا إلى أن 27 شخصًا آخرين تم علاجهم.

كما نشرت الرياض عن هجوم روسيا جنوب ووسط أوكرانيا بطائرات مسيرة ، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وقصفت محطة طاقة فرعية في مدينة "كريفي ريه"، بوسط أوكرانيا طبقا لما ذكرته شركة تشغيل الشبكة "أوكرينيرجو" في بيان على تطبيق تليجرام.

وطبقا لشركة "أوكرينيرجو" والسلطات المحلية ، فإن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 40 ألف أسرة وشركتي تعدين، مما أدى في بادئ الأمر إلى تقطع السبل بـ113 من عمال المناجم تحت الأرض، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

,وتمكن معظم عمال المناجم في نهاية المطاف من الفرار ،على الرغم من أن 19 منهم مازالوا ينتظرون ​​إخراجهم، حسب أولكسندر فيلكول، عمدة المدينة، على تطبيق "تليجرام".

وقالت شركة الطاقة إن أطقم من مشغل الشبكة وخدمات الطوارئ تزور موقع الهجوم لتقييم الأضرار ومن المتوقع البدء في عمليات إصلاح ، بعد الفحص على الفور.

صحيفة اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن تراجع الدولار اليوم الجمعة، إذ زاد الإقبال على المخاطرة بدعم نتائج أعمال إيجابية من شركات تكنولوجية كبرى في وول ستريت.

بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم في مسعى لاستقاء مؤشرات عن الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.



وساعد الإقبال على المخاطرة، الدولار الأسترالي على الارتفاع 0.33%، ليسجل في أحدث تعاملات 0.6594 دولارًا أمريكيًا، ويتجه لإنهاء الأسبوع على زيادة 0.3%.

وتقدم الدولار النيوزيلندي 0.11% إلى 0.6151 دولارًا أمريكيًا ويتجه لتحقيق ارتفاع أسبوعي 1% ، وهو أفضل أداء له في أكثر من شهر.

ومقابل سلة من العملات، انخفض الدولار 0.06% إلى 102.99، مواصلا الانخفاض بعد تراجعه 0.5% في الجلسة السابقة.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له هذا العام، ولم يطرأ تغير يذكر على الين الذي استقر عند 146.36 للدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.07% إلى 1.2752 دولار، بينما صعد اليورو 0.08% إلى 1.0880 دولار، متجها لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو 0.3%.

كما نشرت اليوم عن اعتذار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن عدم إبلاغه الرئيس جو بايدن والرأي العام بدخوله المستشفى بسبب مضاعفات، بعد خضوعه لجراحة سرطان البروستاتا.

وقال أوستن للصحفيين في مؤتمر صحفي بواشنطن يوم الخميس: "لم أتعامل مع الأمر بشكل صحيح، كان يجب أن أخبر الرئيس بتشخيص إصابتي بالسرطان، وكان يجب أن أخبر أيضًا زملائي والرأي العام الأمريكي، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة، وأعتذر لزملائي والشعب الأمريكي".

وكان أوستن البالغ من العمر 70 عامًا، أعلن إصابته بسرطان البروستاتا لأول مرة في 5 يناير الماضي، بعد أن خضع لعملية جراحية في ديسمبر.

صحيفة الشرق الأوسط

نشرت صحيفة عن مواصلة المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس»، اليوم (الجمعة)، في قطاع غزة، رغم وجود مؤشرات «أولية» إلى إمكان التوصل لهدنة جديدة وإطلاق سراح رهائن، بعد نحو 4 أشهر من الحرب.

وأفاد شهود فلسطينيون ليل الخميس - الجمعة بحصول غارات إسرائيلية في وسط قطاع غزة وجنوبه، خصوصاً في خان يونس ثاني مدن القطاع حيث تتركز العمليات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأحصت وزارة الصحة في غزة ما لا يقل عن 105 مدنيين قُتلوا مساءً وخلال الليل في أنحاء غزة.

كما نشرت الشرق الأسط عن إسقاط الجيش السوري عدداً من الصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من هضبة الجولان مستهدفةً جنوب دمشق اليوم (الجمعة).

وقال المصدر: «نحو الساعة 4:20 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق... وقد تصدَّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات»، حسبما أفادت به «وكالة رويترز للأنباء».