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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع مستشار للحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية قرب دمشق

الحرس الثوري
الحرس الثوري

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بأن مستشارا للحرس الثوري الإسلامي الإيراني قتل في غارة إسرائيلية بالقرب من دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن إسرائيل نفذت ضربات جوية بالقرب من دمشق في وقت مبكر من هذا الصباح.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة الرابعة و20 دقيقة من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق”.

وأضاف المصدر  أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات". 

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن تدمير أماكن تجمع القادة والعناصر الرئيسية المرتبطة بالجرائم الإرهابية الأخيرة في مدينتي كرمان وراسك (جنوب شرق ايران)، في سوريا، فضلا عن مقر تجسس للكيان الصهيوني في إقليم كردستان العراق، بالصواريخ الباليستية.

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