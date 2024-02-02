تنسيق الشؤون الإنسانية: نشعر بقلق حقيقي إزاء تصعيد القتال في خان يونس

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بـ الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن نشعر بقلق حقيقي إزاء تصعيد القتال في خان يونس.

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إلى منطقة رفح تتحول إلى "قنبلة" مع فرار سكان غزة جنوبا.

ومن ناحية أخرى، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية باقتحام نابلس والخليل، وبلدات عدة بالضفة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة).

وأضافت أن الجيش سيّر آلياته في أحياء عدة ومناطق بالخليل جنوب الضفة، كما اقتحمت قواته نابلس في شمالها، وتمركزت على أطراف الجهة الغربية من المدينة دون ورود أنباء عن مواجهات أو اعتقالات حتى الآن.

وقالت الوكالة إن إسرائيل اعتقلت شابين من بلدة عزون وقرية باقة الحطب شرق قلقيلية، واقتحمت قرية حجة شرقاً.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.