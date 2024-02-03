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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، صورا ومقاطع فيديو تزعم احتراق برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

شاهد الفيديو:

وأرفق مستخدمون الصور ومقاطع الفيديو بتعليقات أفادت نشوب حريق برج إيفل، في مشاهد حظيت بتفاعل واسع عبر منصات التواصل، وحازت على مشاهدات بلغت عشرات الآلاف.

وراج هذا المحتوى بشكل واسع على منصة تيك توك، فشاركها مستخدمون في مختلف البلدان بلغاتهم الخاصة.

من جانبها، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الأنباء المتداولة لم تتناولها أي من الوسائل الإعلامية المعروفة، مشيرة إلى أنها منحصرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشركة التي تدير البرج، في رد منها للوكالة، أن المعلم السياحي لم يشهد حريقاً كما تداول مستخدمون.

شاهد الفيديو:

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