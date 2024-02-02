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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابات بين صفوف النازحين جراء سقوط سقف عليهم

صدى البلد

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إن عدد من الإصابات وقع بين صفوف النازحين جراء سقوط السقف عليهم، بفعل استمرار القصف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك نقص حاد في مخزون الوقود الذي بات معرضا للنفاذ في أي لحظة، مضيفة أن اقتراب مخزون الأكسجين على النفاد مرة اخرى وشح شديد في الطعام.

وبينت أن مرضى الكلى دخلوا في مرحلة الخطر جراء تعذّر نقلهم إلى مستشفيات أخرى بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

وأشارت إلى تسرب مياه الأمطار على النازحين بسبب تضرر أسقف المباني، ما يزيد من معاناتهم في ظل أحوال الطقس شديدة البرودة.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال الأوكسجين والمواد الغذائية والوقود للمستشفى.

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