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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

13 مجزرة.. صحة غزة تكشف أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء الحرب

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى في غزة منذ بدء الحرب لأكثر من 27,000 شهيد و 66,000 جريح.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 27.131 والجرحى إلى 66.287 منذ بدء الحرب.

وأضافت السلطات الصحية في قطاع غزة أن عدد من الضحايا مازال تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة راح ضحيتها 112 شهيدا و148 مصابا خلال 24 ساعة.

وقبل قليل، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن عدد من الإصابات وقع بين صفوف النازحين جراء سقوط السقف عليهم، بفعل استمرار القصف وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك نقص حاد في مخزون الوقود الذي بات معرضا للنفاذ في أي لحظة، مضيفة أن اقتراب مخزون الأكسجين على النفاد مرة اخرى وشح شديد في الطعام.

وبينت أن مرضى الكلى دخلوا في مرحلة الخطر جراء تعذّر نقلهم إلى مستشفيات أخرى بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

وأشارت إلى تسرب مياه الأمطار على النازحين بسبب تضرر أسقف المباني، ما يزيد من معاناتهم في ظل أحوال الطقس شديدة البرودة.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال الأوكسجين والمواد الغذائية والوقود للمستشفى.

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