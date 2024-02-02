طائرات الاحتلال تقصف محيط شارع عايدية غرب غزة

أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن طائرات "الكواد كابتر" الخاصة بجيش الاحتلال أطلقت النار في محيط شارع "عايدية" غربي غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم 119‪ والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني

كما تم نقل جثامين 4 شهداء من الحي النمساوي في خانيونس إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.

وذكرت مصادر صحفية انه تم إطلاق نار كثيف في مخيم خانيونس صباح اليوم

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال نسف مربعاً سكنياً في محيط مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة في غزة.

ومن جانبه قال الهلال الأحمر الفلسطيني ان ثلاثة أشخاص استشهدوا واصيب ثلاثة آخرين من بينهم موظفة جراء إطلاق الاحتلال النار باتجاه مبنى الجمعية في خانيونس، واستمرار إطلاق النار يعيق نقل الإصابات إلى مستشفى الأمل.