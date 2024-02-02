كاتب صحفي: مصر بذلت جهودا خارقة من أجل غزة

قال أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام إن العلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين هي مسألة ليس بها اي محل للنقاش لأنها علاقات فرضتها الجغرافية والدين واللغة، لذلك فهي علاقات ممتدة لا أحد يستطيع أن يقتفي آثارها بسهولة ولا احد يستطيع ان يهدد كل منافعها لأنها ممتدة عبر التاريخ وممتدة عبر فترات كثيرة.



وأكد أبو الهول خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن وزارة العائلات في غزة وفي فلسطين لها اسماء ممتدة في مصر وأن الأخوة المصريين في غزة يقولون ان عائلتهم جاءت من الشرقية ومن محافظات أخرى من مصر، فالعلاقات ممتدة وعميقة واتمزجت بالدم والوقوف معا في معظم مراحل التاريخ ضد الأعداء المشتركين اللذين كانوا يأتون من ناحية الشرق فتخرج الجيوش المصرية للتصدي للمعتدين قبل ان يصلوا على أراضي فلسطين .

مصر تقرب بين الأطراف دائما

وتابع مدير تحرير الأهرام: مصر بذلت مجهودات خارقة من أجل تحقيق المصالحة ليس اليوم فقط ولكن منذ ان بدأ الانقسام وليس منذ سيطرة حماس على غزة في عان ٢٠١٧ ولكن منذ ما قبل ذلك، فمنذ ان بدأت الخلافات تبرز على السطح حسنها ارسلت مصر وفد امني في غزة لكي تقرب مصر بين الأطراف التي كانت قد بدأت تتصارع.