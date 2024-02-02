مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تدك جنوب لبنان



قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وادي حسن بين الجبين ومجدلزون جنوبي لبنان

فلسطينيا؛ فقد تم نقل جثامين 4 شهداء من الحي النمساوي في خانيونس إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.

وذكرت مصادر صحفية انه تم إطلاق نار كثيف في مخيم خانيونس صباح اليوم

وأشارت المصادر الي الاحتلال نسف مربعاً سكنياً في محيط مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة في غزة

ومن جانبه قال الهلال الأحمر الفلسطيني ان ثلاثة أشخاص استشهدوا واصيب ثلاثة آخرين من بينهم موظفة جراء إطلاق الاحتلال النار باتجاه مبنى الجمعية في خانيونس، واستمرار إطلاق النار يعيق نقل الإصابات إلى مستشفى الأمل