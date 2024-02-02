عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ1400 حالة خلال قافلة طبية بجيل النور ضمن حياة كريمة

صدى البلد

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة"   
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" الأربعاء والخميس  الماضيين" بقرية جبل النور مركز ببا ، مكونة من 7عيادات في 6 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1415 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 56 ،معمل طفيليات 38،حالات الأشعة العادية 11، استصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 95 حالة.      

بني سويف.. متابعة ميدانية للمخرات للحماية من مخاطر الأمطار والسيول

بني سويف.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 1000 جنيه»|انهيار أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

كارثة لتجار الدولار .. وبشرى سارة للمصريين

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

ترشيحاتنا

صقيع وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين في 10 مناطق

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: بدأنا مسارا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ميخصش حد.. تعليق صادم من طارق صبري على شائعة طلاقه لـ شيري عادل

حسن شحاتة يرشح هذا الاسم لتدريب منتخب مصر.. مفاجأة

خطيب المسجد النبوي: أمر واحد يجلب السعادة وراحة البال ورضا رب العالمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع.. شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

بعد الحكم بحبسها.. صور صادمة لـ دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل

ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة

داليا مصطفى تثير الجدل بإطلالتها في تركيا| شاهد

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

شهدت حكم 5 رؤساء.. أكبر معمرة تونسية تفارق الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ