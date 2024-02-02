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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد مكتبة الكونجرس الأمريكي بالقاهرة يشيد بجناح المجلس القومى للمرأة بمعرض الكتاب

صدى البلد

واصل  المجلس القومى للمرأة،  إستقبال ضيوف المعرض وزائريه فى الجناح المخصص له فى منطقة b54  بقاعة ٣  فى معرض الكتاب ، وذلك فى إطار الدورة ٥٥ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب تحت شعار نصنع المعرفة .. نصون الكلمة " والذى انطلق  خلال الفترة من ٢٤ يناير حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤ بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

واستقبل جناح المجلس، الدكتور راستين زركر مدير المكتب الإقليمي لمكتب مكتبة الكونجرس بالقاهرة، والسيد ويليام كوبيكى المدير الميداني لمكتبة الكونجرس الأمريكية  بالقاهرة.


وأبدى ممثلو مكتبة الكونجرس بالقاهرة  إعجابهم بالاصدارات السنوية التى يصدرها المجلس،  وقام فريق عمل المجلس باهداء مكتبة الكونجرس نسخة من أحدث المطبوعات التى يصدرها المجلس القومى للمرأة  .

و أشاد ممثلو مكتبة الكونجرس الأمريكي بالقاهرة،   بمنتجات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وبجودتها التى صنعت بأيادى فتيات وسيدات متميزات.

وأهدى المجلس ممثلى مكتبة الكونجرس الأمريكى للقاهرة،  بعض الهدايا العينية من منتجات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، فيما أعرب ممثلو مكتبة الكونجرس الأمريكي بالقاهرة عن إعجابهم  الشديد بعقد ورش تدريبية لتعليم الفتيات والسيدات  زائرات المعرض بعض الحرف اليدوية  مثل الرسم على الخزف وعرائس القفاز  وصناعة الصابون داخل الجناح خلال فترة انعقاد المعرض.

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