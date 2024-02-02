هنجيبه.. أحمد سليمان يزف بشري سارة للزمالك بشأن ضم لاعب بالمنتخب السوري

تكثف إدارة نادي الزمالك، الجهود في الوقت الحالي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي، بعد حل أزمة القيد وإتمام بعض الصفقات الجديدة.

وقد نجح مسؤولو النادي الأبيض في ضم عدد من اللاعبين البارزين، من بينهم عبد الله السعيد نجم بيراميدز، وناصر ماهر لاعب فيوتشر، بالإضافة إلى أحمد حمدي الذي كان لاعبًا سابقًا في الأهلي ولعب لفريق مونتريال الكندي.

وأوضح أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في مقابلة مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة إم بي سي مصر: " هنجيب نجم يلعب في المنتخب السوري وكوبر ومحمود فايز وعصام الحضري رشحو اللاعب للانضمام إلى الزمالك، وسنعمل جاهدين لضمه."

وأشار سليمان إلى أن الدوري العراقي والكرة السورية، بالإضافة إلى الأكاديميات في الجزائر والمغرب وموريتانيا، تقدم مواهب مميزة وستكون لها إسهامات إيجابية، مع الإشارة إلى أن الجماهير ستشاهد أداء ممتازًا من موتيابا اللاعب الأوغندي الذي انضم إلى صفوف الزمالك.