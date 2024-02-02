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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

باقي أسبوع.. آخر موعد لتقديم الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول بكلية الدراسات الإفريقية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لدور يناير، لجميع البرامج الدراسية.

وأوضحت عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، أنه تم فتح باب التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير العام الجامعي البرامج الدراسية، على أن يستمر حتى يوم الخميس 8 فبراير 2024.

جامعة القاهرة

على جانب آخر أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار تطور مركز الجامعة بالتصنيفات العالمية لأفضل الجامعات بالعالم، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة دخلت ضمن أفضل 500 جامعة بالتصنيف الإسباني (ويبومتركس) من بين 30 الف جامعة بالتصنيف وذلك استمرارا لسلسلة إنجازات الجامعة.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة احتلت المركز 499 عالمياً بتصنيف يناير 2024 وذلك بتقدم 225 مركزا عن موقع الجامعة بنفس التصنيف عام 2017، موضحا أن الجامعات استطاعت التقدم بخطوات ثابتة بالتصنيف حيث جاء التطور والنمو مستمر منذ 2017 حيث كان ترتيب جامعة القاهرة 724 عالميا وفى يناير 2020 تطور إلى 668 والآن في يناير 2024 أصبح 499، بنسبة نمو وصلت إلى 38% خلال هذه الفترة وكذلك نمت الاستشهادات المرجعية للبحوث العالمية لجامعة القاهرة في هذه الفترة إلى أكثر من 200%.

وأكد الدكتور الخشت، على أن ترتيب جامعة القاهرة ضمن الجامعات العالمية في تصنيف ويبومتركس الإسباني جاء بعد أن وصلت نسبة استشهادات  البحوث العالمية لجامعة القاهرة إلى ستمائة و١٤٤ ألفا و٥٤ استشهادا خلال ٦ شهور فقط، وهذا التطور ساهم في تقدم الجامعة 22 مركزا عن أخر تصنيف منذ ٦ شهور، و٤٣ مركزا عن تصنيف يناير ٢٠٢٣ حيث كانت الجامعة في المركز 542 عالميا وبنسبة نمو قدرها 8%.

وأوضح الدكتور الخشت، أن هذا التقدم يعد جزءا من نجاحات الجامعة في جميع التصنيفات الدولية التي حققت جامعة القاهرة فيها تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية، مما وضع جامعة القاهرة ضمن أفضل جامعات العالم من حيث التصنيف العام أو التخصصات العلمية المميزة، حيث نجحت جامعة القاهرة في كسر حاجز أفضل 50 جامعة علي مستوي العالم في هندسة البترول، وضمن أفضل مائة جامعة في خمسة تخصصات متنوعة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن هذا التطور والرقى نتيجة جهود كبيرة من كافة العاملين بالمنظومة داخل الجامعة والخطط المستقبلية التي مكنت جامعة القاهرة أن تسبق جامعات أوروبية وأمريكية كبري في التصنيف العالمى للجامعات وكذلك في العديد من التصنيفات التخصصية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن التصنيف الإسباني يهدف إلى حث الجهات الأكاديمية في العالم لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي على الإنترنت، فضلا عن أنه يتم نشره مرتين في نهاية شهرى يناير ويوليو من كل سنة، بخلاف غالبية التصنيفات العالمية التى تتم مرة فى السنة، موضحا أن  التصنيف يعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن معايير تشتمل على: كفاءة وسعة الموقع الالكترونى للجامعة، الروابط والظهور لموقع الجامعة بالمواقع الاخرى (50%) ، وعدد البحوث المنشورة بافضل مجلات عالمية (40%) ،وكذلك معدل الاستشهادات ببحوث الجامعة (10%)، طبقا لبيانات جوجل أسكولر (Google scholar) للاستشهادات بالبحوث العالمية.

جدير بالذكر أنه لأول مرة في تاريخ جامعة القاهرة قفزت خلال عام واحد 184 مركزا بالتصنيف الإنجليزي (كيو إس) لعام 2023/ 2024، وتقدمت  إلى المرتبة 371 عالمياً بنسبة تطور 33% عن العام الماضي  حيث كان الترتيب في الفئة من 551 إلي 560 عالميا. 

وتوجد جامعة القاهرة ضمن أفضل 400 جامعة علي مستوي العالم لأول مرة وضمن أفضل 25 % من الجامعات في العالم. 

وبالرغم من التحديات الشديدة التي تواجه جامعة القاهرة؛ إلا أنها صنفت  ضمن الجامعات المتميزة عالميًا. 

كما احتلت جامعة القاهرة الترتيب بين 201 – 220 في تصنيف QS البريطاني للتنمية المستدامة QS World University Rankings: Sustainability 2024، وجاءت في المرتبة 106 عالمياً في معيار تبادل المعرفة  (Knowledge Exchange).

وعلى جانب آخر، تقدمت الجامعة 100 مركز دفعة واحدة في تصنيف شنغهاي العام ضمن أفضل 301 -400 جامعة عالميا متقدمة على جميع الجامعات المصرية والوحيدة مصريا المصنفة في هذه الفئة.

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