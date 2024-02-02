برلماني: مصر تقوم بدور أساسي لوقف الحرب على غزة

قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن مصر تقوم بدور أساسي لوقف الحرب على قطاع غزة بعدما تجاوز العدوان الإسرائيلي المدى وقارب الأربعة أشهر.

وقال خليل، في تصريح صحفي له اليوم، أن تحركات مصر على مختلف المستويات نجحت في تغيير الصورة الذهنية عن الأوضاع في غزة، وكشفت للعالم كله أن هناك إبادة جماعية تتم على مرأى من الجميع وسبقت الكل في ذلك.

ونوه عضو مجلس النواب، باشادة حركة حماس بالدور الذي تقوم به مصر وتثمينه عاليا، على لسان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والتوصل لوقف إطلاق نار مستدام في غزة عبر وقف العدوان الاسرايلي.





وأضاف النائب، أن مصر تعمل جاهدة عبر اجتماع باريس وغيره لوقف اطلاق النار وضمان دخول المساعدات للقطاع وعلاج المرضى والجرحى.

واختتم النائب عبد الوهاب خليل، أن تحرك مصر بمسؤولية وبتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي خلال حرب غزة نجح في وقف مخطط التهجير، ونبه العالم لجرائم الاحتلال ودفع محكمة العدل الدولية لإدانة ذلك.