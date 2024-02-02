اشتباكات قبلية تقـ.تل 39 شخصا في جنوب السودان

وقعت اشتباكات قبلية في جنوب السودان أسفرت عن مقتل 39 شخصا.

وكان وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، في وقت سابق قد توجه إلى جنوب السودان تلبية لدعوة من حكومة جوبا لبحث وقف إطلاق النار في السودان.

وقالت لجنة الإعلام التابعة للتنسيقية في تصريح صحفي: “إن الزيارة إلى جوبا تأتي في إطار الجولات الخارجية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية لحشد وتكامل الجهود الدولية والإقليمية للمساعدة في تغليب خيار الحل السلمي لإنهاء الحرب في البلاد ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي ومن ثم ابتداء مسار سياسي تفاوضي لمخاطبة قضايا الأزمة الوطنية”.



وشهدت الزيارة لقاءات بين “تقدم” وحكومة جنوب السودان، ورئيس “الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال” عبد العزيز الحلو، ورئيس “حركة جيش تحرير السودان” عبد الواحد محمد نور، كل على حدة.