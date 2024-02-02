مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في اليمن تظهر التضامن وسط التوترات المتصاعدة

في عرض تضامني مع الفلسطينيين في غزة، تجمع الآلاف في العاصمة اليمنية صنعاء للمشاركة في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، كما التقطتها صور وكالة رويترز للأنباء.

تُظهر الصورة الأخيرة من الحدث أنصار الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن وهم يرقصون، معبرين عن دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية.

وقام المسلحون الحوثيون، الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من اليمن على مدى العقد الماضي، بتصعيد التوترات مؤخرًا من خلال شن هجمات على السفن التجارية والبحرية في البحر الأحمر. وهم يعزون هذه الهجمات، التي عطلت التجارة العالمية، إلى الهجوم الإسرائيلي على غزة.

كان الرد الدولي على تصرفات الحوثيين قويا، حيث قامت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشن ضربات على أهداف الحوثيين في اليمن. ويمثل هذا تصعيدًا كبيرًا في الصراع المستمر، حيث تمتد تداعيات هجمات الحوثيين إلى ما هو أبعد من التوترات الإقليمية وتؤثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي.

في السياق، كان رد الفعل الحوثي في اليمن قضية طويلة الأمد، وتعكس أفعالهم الأخيرة استجابة إقليمية أوسع للصراع في غزة.