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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مارسيلو برولي مدربا لمنتخب الإمارات الأوليمبي

المدرب مارسيلو برولي
المدرب مارسيلو برولي

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، التعاقد مع المدرب مارسيلو برولي، لتدريب المنتخب الأولمبي، خلفا للإسباني دينيس سيلفا.

وأوضح الاتحاد الإماراتي، أن برولي صاحب الـ 45 عاما، يملك سيرة ذاتية مميزة، وبدأ مسيرته التدريبية كمساعد مدرب لبروجريسو ودانوبيو في أوروجواي، ثم أصبح مدربا لفريق الشباب في أتلتيكو بينارول الأوروجواي، وقاده لتحقيق لقب كوبا ليبارتادوريس 2022 للشباب.

وتولى مهمة تدريب منتخب أوروجواي للشباب، وحقق معه لقب وصيف بطولة كأس أمريكا الجنوبية تحت 20 عاماً 2023، وفي ذات العام قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتي أقيمت في الأرجنتين بعد الفوز على منتخب إيطاليا (1-0).

وتشهد المرحلة المقبلة، مشاركة منتخب الإمارات الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في قطر خلال الفترة من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024.

ويتأهل من البطولة، المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، في حين يلعب صاحب المركز الرابع مع أحد منتخبات أفريقيا في الملحق العالمي المؤهل كذلك للأولمبياد.

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