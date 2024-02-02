بوتين في رسالة تهديد: روسيا تمتلك أسلحة تفوق دول الناتو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه اليوم أن روسيا تمتلك أسلحة تفوق أسلحة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيدا بصناعة الدفاع في البلاد للتقدم في المركبات المدرعة المتقدمة، وتكنولوجيا الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والأسلحة الدقيقة.

وخلال الخطاب، أكد بوتين على تفوق القدرات العسكرية الروسية الأخيرة، مؤكدا براعتها مقارنة بترسانة الناتو. وأشاد الرئيس الروسي بالتطور والابتكار المستمرين في قطاع الدفاع في البلاد، مما يضع روسيا كشركة رائدة في التكنولوجيا العسكرية المتطورة.

وفي الوقت نفسه، اتخذ بوتين إجراءً حاسماً من خلال إصدار أمر بالقبض على ما لا يقل عن 12 عالماً عسكرياً بتهمة الخيانة. وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول إجراءات الأمن الداخلي والمخاوف المحتملة بشأن المعلومات العسكرية السرية.

ويأتي اعتقال هؤلاء العلماء وسط تصاعد التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، حيث تسلط تصريحات بوتين الضوء على الأهمية الاستراتيجية التي تولى للتقدم العسكري. ويراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات في هذا المشهد الجيوسياسي، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الأمن العالمي والعلاقات الدبلوماسية.