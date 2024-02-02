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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كتل هوائية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القليلة المقبلة

طقس
طقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد اليوم استمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي منذ يوم الإثنين الماضي، ومن المنتظر أن يستمر هذا التأثير حتى اليوم.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، تصريحات تلفزيونية، أنّ المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والسحب الرعدية، كما تتأثر البلاد بمنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط مصحوبا بكتل هوائية شديدة البرودة وهو ما يؤدي إلى انخفاض كبير في قيم الحرارة.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن : «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية، ومازالت الأجواء الشتوية الباردة مؤثرة بشكل كبير في معظم محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأجواء مائلة للبرودة إلى مائلة للدفء في المناطق الجنوبية».

 

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