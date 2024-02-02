خبير اقتصاد: برامج الحماية الاجتماعية شملت كل فئات الشعب المصرى.. فيديو

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الدولة اتخذت العديد من القرارات لمساندة المواطن المصري، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأشار "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية، لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية في مصر بشكل مستدام، وهذا متمثل في البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة.

ونوه بأن سياسة الإصلاح الاقتصادي في مصر، تأخذ في اعتبارها المواطن المصري، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها مصر ودول العالم أجمع.

وتابع أن سياسية الحماية الاجتماعية، شاملة في كافة القطاعات، سواء فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية شملت كل فئات الشعب المصري، حيث بدأت من القرى الأكثر فقرًا من أجل تقليص الفجوة.

وأردف أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية، تسعى لخلق مناخ جيد للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، فضلًا عن استثمار العنصر البشري، الذي يعتبر قواما مهما للنمو الاقتصادي لمصر.