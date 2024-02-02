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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تمسّ إيران

صدى البلد

طبقت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتعلق بإيران، استهدفت فردًا واحدًا ومجموعة واحدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن معلومات من الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة.

ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، تركز العقوبات بشكل خاص على مجموعة الشهيد ميسامي، المرتبطة بالمنظمة الإيرانية للابتكار والأبحاث الدفاعية. بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين الفرد أيضًا في الجولة الأخيرة من العقوبات.

وشدد وزير الخزانة ستيفن تي منوشين على التهديد الذي يشكله تطوير إيران لأسلحة الدمار الشامل على أمن جيرانها والعالم. وقال منوشين في بيان إن "الولايات المتحدة ستواصل مواجهة أي جهود يبذلها النظام الإيراني لتطوير أسلحة كيميائية قد يستخدمها النظام أو الجماعات الوكيلة له لتعزيز أجندته الخبيثة".

وقد تورطت مجموعة الشهيد ميسامي، التي تم تعريفها على أنها منظمة تابعة للمنظمة الإيرانية للابتكار والأبحاث الدفاعية (SPND)، في العديد من مشاريع منظمة SPND. وتشمل هذه المشاريع، التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات الأمريكية، اختبار وإنتاج العوامل الكيميائية، مع التركيز على تحسين فعاليتها وسميتها لاستخدامها كعوامل إعاقة، وفقًا لوزارة الخزانة.

ويؤكد فرض هذه العقوبات التزام حكومة الولايات المتحدة بالحد من سعي إيران المزعوم للحصول على أسلحة كيميائية ويعزز موقفها ضد الأعمال التي ينظر إليها على أنها تهديدات للأمن الإقليمي والعالمي.

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