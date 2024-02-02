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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي يكشف طريقة التحكم في إنفاق الـ50 مليار يورو

سفير أوكرانيا لدى
سفير أوكرانيا لدى الاتحاد الأوروبي فسيفولود تشينتسوف

قال سفير أوكرانيا لدى الاتحاد الأوروبي فسيفولود تشينتسوف، اليوم الجمعة إنه كان من المتصور منذ البداية إنشاء آليات للتحكم في نفقات الصندوق الأوكراني البالغ قيمته 50 مليار يورو، مع الحاجة إلى تقديم تقارير سنوية إلى المفوضية الأوروبية وإمكانية مراجعة معايير التمويل في غضون عامين إذا لزم الأمر.

وأوضح السفير الأوكراني "منذ البداية، تم تصور آليات المراقبة هذه [لنفقات الصندوق الأوكراني البالغ 50 مليار يورو] وفي الواقع، سيكون هناك عدة مستويات من هذه الرقابة - سيكون هناك تدقيق، وهو المعيار لهذا النوع من الأدوات "، على الرغم من أنها أداة جديدة"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكراني.

وأضاف أنه سيكون هذا جهدًا مشتركًا بين هياكل الاتحاد الأوروبي ذات الصلة وسلطاتنا الإشرافية كما يتم تصور الرقابة البرلمانية على العملية برمتها - وهذا هو بالتحديد سبب وضع خطة للإصلاحات الاقتصادية والانتعاش وقال تشينتسوف "تم تطويرها والتي ستشمل المؤشرات ذات الصلة".

وقال إن الاتفاقية الجديدة تتضمن "ضرورة قيام المفوضية الأوروبية بتقديم تقرير إلى المجلس الأوروبي سنويا وإمكانية مراجعة معايير التمويل خلال عامين إذا لزم الأمر".

وقرر اجتماع للمجلس الأوروبي، رؤساء دول وحكومات جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إنشاء ما يسمى بصندوق أوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو ضمن الميزانية المتعددة السنوات للاتحاد الأوروبي، والتي سيتم استخدامها لتقديم الدعم المالي الفوري لأوكرانيا، والتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

والشرط الأساسي لتقديم هذه المساعدة إلى أوكرانيا في إطار الصندوق هو أن تواصل اتباع مسار ينص على مراعاة الآليات الديمقراطية الفعالة، بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الأحزاب، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان. بما في ذلك الأشخاص المنتمين إلى الأقليات.

وفي تنفيذ فرص صندوق أوكرانيا، ستتخذ المفوضية الأوروبية وأوكرانيا التدابير المناسبة لحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، لا سيما في سياق منع وكشف والقضاء على الاحتيال والفساد وتضارب المصالح والمخالفات.

وسيلعب المجلس الأوروبي دورا رئيسيا في إدارة صندوق أوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، يتعين عليها أن توافق على خطة أوكرانيا ومرفقاتها بأغلبية مؤهلة، وسوف تتخذ قراراً بشأن الموافقة على المدفوعات أو تعليقها استناداً إلى التقييم والمقترحات ذات الصلة المقدمة من المفوضية الأوروبية.

واستنادا إلى التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بشأن تنفيذ مرفق أوكرانيا، سيعقد المجلس الأوروبي مناقشات سنوية حول تنفيذ الصندوق لتقديم التوصيات. وإذا لزم الأمر، ففي غضون عامين، سوف يكلف المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية بوضع مقترحات لمراجعة التمويل في سياق الميزانية المتعددة السنوات الجديدة للاتحاد الأوروبي.

سفير أوكرانيا لدى الاتحاد الأوروبي 50 مليار يورو فسيفولود تشينتسوف

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