عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جوّزونا لبعض | يلجأ للقضاء للعيش مع حبيبته صاحبة الـ104 أعوام

اغرب قصة حب
اغرب قصة حب

في واقعة مثيرة اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، يسعى مارت سويسون البالغ من العمر 48 عامًا من إستونيا، بكل ما أوتي من قوة للبقاء في أستراليا إلى جانب حبيبته ألفريدي ريت (103 أعوام)، والتي ستحتفل ‏بعيد ميلادها الرابع بعد المائة.

txt

اليمن.. استهداف جديد لسفينة في البحر الأحمر

txt

سفير أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي يكشف طريقة التحكم في إنفاق الـ50 مليار يورو


العلاقة بين مارت وألفريدي بدأت في عام ‏‎2013‎‏، وعاش الثنائي معًا حتى أُجبرت ألفريدي على الانتقال إلى دار رعاية ‏للمسنين في عام ‏‎2023‎‏.

ريت ولدت في إستونيا، وانتقلت من أوروبا إلى أستراليا بعد ‏الحرب العالمية الثانية، وعاشت وحيدة منذ وفاة زوجها في عام ‎1987‏.


ولشعورها بالوحدة، طلبت من مارت القدوم والعيش معها في منزلها في بانكستاون، جنوب غرب سيدني. وبمرور السنوات نشأت بين مارت وألفريدي علاقة حب متبادلة.


وأكد مارت: "لقد أصبحت أنا وألفريدي أقرب من ذي قبل، وكانت تهتم بي بطريقة لم تكن تفعلها من قبل، وكنتُ أكن لها نفس المشاعر التي جلبت لها السعادة والأمان".


ويشدد الثنائي على أن الفجوة العمرية بينهما والتي تبلغ ‎55‏ عامًا ‏ليست ذات أهمية، لذلك يطالبان بالسماح لهما بمواصلة علاقتهما ‏الرومانسية الملتزمة التي دامت أمدًا طويلًا.


لجأ سويسون، إلى القضاء، للحصول على إقامة أسترالية دائمة، نظرًا لأن السيدة ريت شريكته، ولكن دائرة الهجرة رفضت طلب ‏التأشيرة الخاص به، ولم يتم إخباره رسميًا عن سبب رفض طلبه، ‏لكنه يعتقد أن دائرة الهجرة كانت متشككة بشأن شرعية ‏ارتباطه بالسيدة ريت، مما دفعه إلى تحويل قضيته إلى محكمة الاستئناف الإدارية ‏التي حضر جلستها يوم الأربعاء الماضي.


وأكد سويسون أمله في أن تقبل المحكمة شرعية ‏علاقته مع السيدة ريت، وتسمح له بالبقاء في أستراليا، مؤكدًا على أن الحب لا يعتمد على عمر معين، وأن علاقته بها لا تزال متينة

ميلادها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

موضوعات متعلقة

عجوز يثير الجدل في الهند بعد زواجه من امرأة تصغره بـ50 عاما

إنقاذ طفل من داخل لعبة غريبة

لمواجهة انقراضه .. شركة أغذية عالمية تزرع لحم ثعبان البحر في مختبر

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي محاكاة النوم والأحلام مثل البشر؟

ارتفاع متوسط عمر الإنسان في السعودية لهذا السبب

مش شايف حد غيرها .. فرحة عفروتو بعقد قرانه تشعل السوشيال ميديا

السلطان إبراهيم .. من هو ملك ماليزيا الجديد ؟

علماء بريطانيون يجرون تجارب أولية ناجحة لعلاج مرض قاتل

ترشيحاتنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم.. ترقبوها عبر هذا الرابط

الجيش الإريتري يختطف المزارعين ويسرق الماشية في تيجراي.. وأسمرة ترد

بـ 50 مليون يورو.. ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة يوفنتوس

الزمالك يعلن رحيل محمد عبد المنصف عن الفريق

دعا عليهم النبي.. مرض خطير يصيب مُحتكري السلع

مابولولو وأوسيمين وجها لوجه .. تشكيل نيجيريا وأنجولا بكأس الأمم الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك الحليب تيراميسو .. جديد وغير تقليدي

لحظة وصول محمد حماقي السعودية لإحياء حفل جدة | شاهد

2 مليون دولار| الأجهزة الأمنية توجع السوق السوداء.. وضبط متورطين في تجارة العملة

بعد شائعة طلاقهما| 10 صور تكشف عن رومانسية طارق صبري وشيري عادل

فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ