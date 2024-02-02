أمم أسيا| مدرب اليابان: واثقون من الفوز على إيران والتأهل لنصف النهائي

أكد هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان أن المباراة الغد أمام منتخب إيران في الدور ربع النهائي ببطولة كأس آسيا قطر 2023 ستكون قمة جماهيرية بين منتخبين من أقوى منتخبات القارة الآسيوية.

وقال مورياسو في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن المنتخب الياباني استعد بالشكل اللازم للمباراة، معربا عن ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي اليابان على تقديم الأداء المطلوب من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي.

وأشار إلى أنه يتوقع مواجهة قوية على المستوى البدني بين المنتخبين، وأن كل منتخب سيقدم أفضل ما لديه من أجل الحفاظ على حظوظ الفوز والتأهل، مبديا ثقة كبيرة في خبرة لاعبي المنتخب الياباني وعقليتهم الاحترافية التي تجعلهم قادرين على تقديم الأداء المطلوب في ذلك اللقاء المصيري.

ورفض المدرب الكشف عن التشكيلة التي سيلعب بها، مؤكدا أنه سيختار العناصر الأنسب للقاء، مشيرا إلى أن مغادرة اللاعب جونيا إيتو لبعثة المنتخب الياباني لن يكون لها تأثير.

وأثنى المدرب على المستوى المتطور للمنتخبات التي شاركت في نسخة قطر 2023، وقال إن تقارب المستوى يعكس تطور كرة القدم الآسيوية وأكبر دليل على ذلك ما شهده دور المجموعات من نتائج، رافضا تسمية منتخبات بعينها كمرشحين للفوز باللقب، مؤكدا أن حظوظ كافة المنتخبات متساوية.

ولفت إلى أن استقبال المنتخب الياباني أهداف في جميع مبارياته التي خاضها في البطولة يتطلب علاج بعض الأمور من أجل تعزيز القوة الدفاعية، مؤكدا انه سيعتمد على تكتيك مختلف أمام إيران الذي يمتلك خط هجوم قوي، وطالب لاعبيه بالتركيز بنسبة 100% على المستوى الدفاعي حتى لا يتم استقبال أهداف، معتبرا أن غياب مهاجم إيران مهدي طارمي الذي تلقى بطاقة حمراء في المباراة السابقة لن يؤثر على قدرات منتخب إيران الهجومية لأنهم يمتلكون عناصر بديلة مميزة.

من جانبه قال هيديماسا موريتا لاعب منتخب اليابان إن اليومين الماضيين شهدا استعدادا جيدا من جانب منتخب بلاده قبل خوض اللقاء المرتقب غدا أمام إيران.

وقال موريتا في المؤتمر الصحفي إن لاعبي اليابان لديهم ثقة كبيرة في قدراتهم ويتطلعون للفوز والتأهل لنصف النهائي.

واعترف اللاعب أن المنتخب الياباني يعاني على الجانب الدفاعي بدليل استقبال أهداف في كافة المباريات السابقة، لكنه أكد أن هناك تطورا ملحوظا في هذا الجانب من مباراة إلى أخرى، مشددا على ضرورة تجاوز ذلك وعلاج المشاكل الدفاعية بالشكل الصحيح، خاصة في المباراة المقبلة أمام إيران لأنها حاسمة ومصيرية ومن الضروري تفادي استقبال أهداف خلالها.