عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم أسيا| مدرب اليابان: واثقون من الفوز على إيران والتأهل لنصف النهائي

مدرب اليابان
مدرب اليابان

أكد هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان أن المباراة الغد أمام منتخب إيران في الدور ربع النهائي ببطولة كأس آسيا قطر 2023 ستكون قمة جماهيرية بين منتخبين من أقوى منتخبات القارة الآسيوية.

وقال مورياسو في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن المنتخب الياباني استعد بالشكل اللازم للمباراة، معربا عن ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي اليابان على تقديم الأداء المطلوب من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي.

وأشار إلى أنه يتوقع مواجهة قوية على المستوى البدني بين المنتخبين، وأن كل منتخب سيقدم أفضل ما لديه من أجل الحفاظ على حظوظ الفوز والتأهل، مبديا ثقة كبيرة في خبرة لاعبي المنتخب الياباني وعقليتهم الاحترافية التي تجعلهم قادرين على تقديم الأداء المطلوب في ذلك اللقاء المصيري.

ورفض المدرب الكشف عن التشكيلة التي سيلعب بها، مؤكدا أنه سيختار العناصر الأنسب للقاء، مشيرا إلى أن مغادرة اللاعب جونيا إيتو لبعثة المنتخب الياباني لن يكون لها تأثير.

وأثنى المدرب على المستوى المتطور للمنتخبات التي شاركت في نسخة قطر 2023، وقال إن تقارب المستوى يعكس تطور كرة القدم الآسيوية وأكبر دليل على ذلك ما شهده دور المجموعات من نتائج، رافضا تسمية منتخبات بعينها كمرشحين للفوز باللقب، مؤكدا أن حظوظ كافة المنتخبات متساوية.

ولفت إلى أن استقبال المنتخب الياباني أهداف في جميع مبارياته التي خاضها في البطولة يتطلب علاج بعض الأمور من أجل تعزيز القوة الدفاعية، مؤكدا انه سيعتمد على تكتيك مختلف أمام إيران الذي يمتلك خط هجوم قوي، وطالب لاعبيه بالتركيز بنسبة 100% على المستوى الدفاعي حتى لا يتم استقبال أهداف، معتبرا أن غياب مهاجم إيران مهدي طارمي الذي تلقى بطاقة حمراء في المباراة السابقة لن يؤثر على قدرات منتخب إيران الهجومية لأنهم يمتلكون عناصر بديلة مميزة.

من جانبه قال هيديماسا موريتا لاعب منتخب اليابان إن اليومين الماضيين شهدا استعدادا جيدا من جانب منتخب بلاده قبل خوض اللقاء المرتقب غدا أمام إيران.

وقال موريتا في المؤتمر الصحفي إن لاعبي اليابان لديهم ثقة كبيرة في قدراتهم ويتطلعون للفوز والتأهل لنصف النهائي.

واعترف اللاعب أن المنتخب الياباني يعاني على الجانب الدفاعي بدليل استقبال أهداف في كافة المباريات السابقة، لكنه أكد أن هناك تطورا ملحوظا في هذا الجانب من مباراة إلى أخرى، مشددا على ضرورة تجاوز ذلك وعلاج المشاكل الدفاعية بالشكل الصحيح، خاصة في المباراة المقبلة أمام إيران لأنها حاسمة ومصيرية ومن الضروري تفادي استقبال أهداف خلالها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الجنيه سيتعافى خلال أيام»|مفاجأة قوية بشأن سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

موضوعات متعلقة

أمم آسيا| مدرب أوزبكستان: مهمتنا صعبة أمام قطر.. وثقتنا كبيرة لتحقيق هدفنا

مارسيلو برولي مدربا لمنتخب الإمارات الأوليمبي

بشق الأنفس برشلونة يفوز على أوساسونا بهدف نظيف في الدوري الإسباني

في غياب صلاح | ليفربول يعزز صدارته للدورى باكتساح تشيلسي

مزاد علني| عرض منديل وقع عليه ميسي عقده الأول مع برشلونة للبيع

المقاولون العرب يضم سابع صفقاته الشتوية بموهبة أوغندية

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

طلائع الجيش يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على الجونة

ترشيحاتنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم.. ترقبوها عبر هذا الرابط

الجيش الإريتري يختطف المزارعين ويسرق الماشية في تيجراي.. وأسمرة ترد

بـ 50 مليون يورو.. ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة يوفنتوس

الزمالك يعلن رحيل محمد عبد المنصف عن الفريق

دعا عليهم النبي.. مرض خطير يصيب مُحتكري السلع

مابولولو وأوسيمين وجها لوجه .. تشكيل نيجيريا وأنجولا بكأس الأمم الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك الحليب تيراميسو .. جديد وغير تقليدي

لحظة وصول محمد حماقي السعودية لإحياء حفل جدة | شاهد

2 مليون دولار| الأجهزة الأمنية توجع السوق السوداء.. وضبط متورطين في تجارة العملة

بعد شائعة طلاقهما| 10 صور تكشف عن رومانسية طارق صبري وشيري عادل

فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ