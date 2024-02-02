البحرية الهندية تنقذ 19 من أفراد طاقم سفينة اختطفها قراصنة صوماليون

ردًا على التصاعد الأخير في هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال، أعلنت البحرية الهندية اليوم أنها أجرت عملية ناجحة لإنقاذ 19 من أفراد طاقم السفينة FV Omari، التي اختطفها قراصنة.

واستخدمت البحرية الهندية زورق دورية لاعتراض السفينة FV Omari في الساعات الأولى من يوم الجمعة. واعتبرت العملية ناجحة لأنها نجحت في إجبار القراصنة على إطلاق سراح الطاقم بأمان مع السفينة، وفقا لبيان رسمي من البحرية.

وتمثل هذه عملية الإنقاذ الناجحة الثالثة التي تقوم بها البحرية الهندية هذا الأسبوع، مما يسلط الضوء على التزامها بمكافحة القرصنة وضمان سلامة الأنشطة البحرية في المنطقة.