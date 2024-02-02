تحرك عاجل لسلاح الجو المغربي في الصحراء الغربية

أفادت مصادر مطلعة مغربية ، بمقتل عدد من عناصر عصابات البوليساريو بالمنطقة العازلة بالصحراء المغربية، التي تقع على مسافة قريبة من تندوف حيث توجد معسكرات البوليساريو.

وبحسب وسائل إعلام مغربية؛ فقد أضافت المصادر أن القصف نُفذ بطائرة درون تابعة للقوات المسلحة الملكية، على سيارتين كانتا تستعدان لتنفيذ عمليات قصف اتجاه الأراضي المغربية.

وكان على متنهما حوالي 10 إنفصاليين، بالقرب من منطقة امهيريز داخل المنطقة العازلة، ويرجح أنهم قتلوا جميعا خلال عملية القصف.

يشار إن تقارير إعلامية إسبانية كشفت أن الجيش المغربي يقوم بنقل قطع من المدفعية الثقيلة من طراز M110A2 من مستودعاتها المعتادة إلى مناطق قريبة من منطقة “بئر كندوز” الحدودية في الصحراء المغربية.

وقالت صحيفة “لارازون” الإسبانية نقلا عن مصادر مغربية، بأنه سبق للجيش المغربي أن نشر نفس النوع من المدفعية على طول الجدار الدفاعي الجديد، سنة 2021.