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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في مضيق البوسفور .. اصطدام سفينة ليبية بباخرة شحن تركية

ارشيفي
ارشيفي


أفادت  قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أن سفينة الركاب الليبية "كيفالاي كوين" اصطدمت بسفينة شحن قبالة سواحل إسطنبول اليوم الجمعة دون وقوع إصابات.

وقالت القناة: "اصطدمت سفينة الركاب "كافالاي كوين" التي يبلغ ارتفاعها 147 مترا في بحر مرمرة بالقرب من ينيكابي مع سفينة الشحن "الكابتن آدم 1" التي يبلغ ارتفاعها 103 أمتار وتحمل علم تنزانيا".

وأفادت القناة التلفزيونية أن السفينتين تضررتا لكن دون وقوع إصابات، وتم سحب السفن إلى رصيف "أخيركابي".

وذكرت وسائل الإعلام أن "كيفالاي كوين لاينر" تقوم برحلات بحرية دورية بين مصراتة الليبية والموانئ التركية منذ نهاية عام 2021 بعد انقطاع دام 25 عاما. 
 

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