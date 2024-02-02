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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وباء خطير يجتاح الصومال بسبب الفيضانات

الكوليرا
الكوليرا

قالت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان لها إن تفشي وباء الكوليرا سريع الانتشار في منطقة هيران بوسط الصومال، بسبب الفيضانات الشديدة، أمر مثير للقلق لأنه يؤثر على السكان الأكثر ضعفا.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية: "إن تفشي المرض يمثل أزمة صحية عامة خطيرة، حيث أن غالبية الحالات شديدة وتؤثر على السكان الأكثر ضعفاً"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت اللجنة أن ارتفاع حالات الكوليرا أدى إلى الإبلاغ عن 980 حالة في الأسبوعين الأولين من العام، بزيادة قدرها 48% عن الأسبوعين المقابلين من العام الماضي، مع اكتشاف أكثر من 55% من الحالات لأطفال دون سن الخامسة.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن أكثر من نصف الحالات المبلغ عنها في يناير تم الإبلاغ عنها في منطقة هيران قبل انتشار المرض في جميع أنحاء المنطقة، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء انتشار المرض.

وأشارت المنظمة إلى أن "خطورة الوضع تستدعي اتخاذ إجراءات فورية للحد من انتشار المرض وقد تم تفعيل فريق عمل وطني للكوليرا، وهو يسعى بشكل عاجل للحصول على تمويل لتوسيع نطاق أنشطة الاستجابة للكوليرا في المناطق المتضررة".

ويرتبط تفشي المرض بظاهرة النينيو المناخية التي تسببت في هطول أمطار غزيرة على دول شرق إفريقيا منذ أوائل نوفمبر، مما أدى إلى غمر المنازل والأراضي الزراعية.

وفي نوفمبر 2023، تسببت الفيضانات في الصومال في مقتل 32 شخصًا وتشريد مئات الآلاف. ووفقا للأمم المتحدة، فإن عدد الضحايا قد يتجاوز 1.6 مليون، وتدمير 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.

وترتبط ظاهرة النينيو عادة بزيادة موجات الحر حول العالم، فضلا عن الجفاف في بعض أجزاء العالم والأمطار الغزيرة في أماكن أخرى.

وباء خطير يجتاح الصومال الفيضانات وباء الكوليرا منطقة هيران بوسط الصومال

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